ДСНС: Змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не виявлено

Станом на 00:00 12 серпня, радіаційна ситуація на території України стабільна, перевищень не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 00:00 12 серпня змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не виявлено. Радіонуклідів техногенного походження, що свідчать про порушення безпечного функціонування АЕС в Україні або транскордонне перенесення, не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС також зазначили, що пости Укргідрометцентру поблизу ЗАЕС продовжують посилений моніторинг і оперативно відслідковують стан радіаційного фону.

Нагадаємо, 11 серпня, мешканці Нікополя помітили пожежу в одній з градирень Запорізької атомної електростанції на окупованому березі колишнього Каховського водосховища.

Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що, за неофіційною інформацією від джерел з протилежного берега, росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Він наголосив, що ЗАЕС працює в штатному режимі.