Енергоатом потрапив до переліку підприємств з яких заборонено стягувати борги у судовому порядку

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості включило НАЕК "Енергоатом" до переліку підприємств, щодо яких до кінця воєнного стану діє заборона на стягнення боргів у судовому порядку.
Про це йдеться у відповіді міністерства на запит Укрінформу.
У Мінстратегпромі нагадали, що Закон України «Про виконавче провадження» передбачає на період дії воєнного стану зупинку вчинення виконавчих дій у провадженнях з виконання рішень, боржниками за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу.
"Принагідно інформуємо, що наказом Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України від 02.08.2024 No 95 «Про включення Акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”» до переліку підприємств, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану» АТ «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) включено до відповідного переліку", - йдеться у відповіді на запит.
У міністерстві уточнили, що до такого переліку включаються підприємства, що виконують державний контракт у сфері оборони або які залучені до виконання такого контракту на підставі договорів, зокрема зовнішньоекономічних. Іншим критерієм є включення підприємства до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів).
При цьому підприємство повинне відповідати одночасно обом критеріям.
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