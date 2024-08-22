Фортифікації на Харківщині доручили будувати компаніям, які пов'язані з росією та опзж, - розслідування

Фортифікації в Харківській області доручили будувати компаніям, які пов'язані з росією та опзж. Зокрема, компанія "Проєктний альянс", яка займалася будівництвом укріплень у Харківській області, була заснована три роки тому. Станом на сьогодні ця фірма вже отримала замовлення на понад 1 млрд 200 млн грн. Про це йдеться у розслідуванні Hromadske.

Це і реконструкція соціальних об'єктів, і будівництво у сфері тероборони. На фортифікації лише цього року Харківська ОВА перерахувала фірмі 266 млн грн.

Нещодавно більшість судових ухвал у кримінальних провадженнях щодо завищення цін на деревину із судового реєстру зникли.

Журналісти звернули увагу на те, що в одному із судових рішень, яке ще є в публічному доступі, зазначено: "Досудовим розслідуванням установлено, що деревина, яка надійшла на адресу Департаменту житлово-комунального господарства від ТОВ "Герц Індустрія", використовувалась при виконанні договорів із будівництва фортифікаційних споруд, укладених із низкою товариств, зокрема ТОВ "Проєктний альянс".

Оглядом об'єктів встановлено їх неякісне виконання (засипані траншеї, підвалені конструкції, наявність тріщин та отворів тощо). Територіальною спільнотою на баланс споруди прийняті не були у зв'язку з неякісним та неповним виконанням робіт, а також невідповідністю технічній документації".

Hromadske уточнює, що компанія "Проєктний альянс" належить порівну Андрію Колосу та Олександру Сорочинському. Андрій Колос - ексочільник департаменту економіки Харківської ОДА, чинний член виконкому Харківської облради, який колись балотувався від опзж, і експомічник депутата Фельдмана (який до березня 2022 року теж входив до опзж, а колись - до Блоку Юлії Тимошенко і "Партії регіонів").

Олександр Сорочинський до травня 2022 року мав спільний бізнес із громадянином росії, москвичем Олегом Лукіним. У 2013 році суд постановив ліквідувати їхнє спільне ТОВ, однак вони досі цього не зробили.

На початок 2023 року, коли "Проєктний альянс" активно отримував підряди ХОВА, серед його засновників був такий собі Ігор Рожков.

Людина з таким самим ім'ям у російських реєстрах зазначена як громадянин росії, який є засновником кількох російських будівельних фірм. Сім'я Рожкова, до якої входить і його брат Микита Рожков - депутат Харківської райради, теж від опзж, - свого часу активно вела бізнес у росії.