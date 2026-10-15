ФБР заарештувало інженера OpenAI за підозрою у прослуховувані розмов керівництва компанії

У США Федеральне бюро розслідувань (ФБР) заарештувало 35-річного інженера OpenAI Абдулрахмана Альфозана за підозрою у встановленні прихованого пристрою для запису розмов керівництва компанії. Обладнання знайшли в конференцзалі офісу в Сан-Франциско, а встановити ймовірного причетного допомогли інструменти штучного інтелекту.

Про це повідомило Міністерство юстиції США.

Абдулрахмана Альфозана, громадянина Саудівської Аравії, затримали 9 жовтня. Він працював інженером OpenAI із липня 2025 року. Чоловікові висунули обвинувачення у використанні або спробі використання електронного пристрою для незаконного перехоплення усних розмов.

За даними слідства, 30 вересня співробітники компанії виявили пристрій для аудіозапису, під'єднаний до USB-порту на задній панелі телевізора в конференцзалі, де відбувалися наради керівництва. Обладнання було замасковане туалетним папером, а записані дані — зашифровані.

У приміщенні регулярно обговорювали конфіденційну інформацію, зокрема результати досліджень, плани щодо нових продуктів, комерційні партнерства та стратегічні рішення OpenAI.

Камери відеоспостереження зафіксували Альфозана поблизу конференцзалу в різні дні, хоча він не мав дозволу відвідувати відповідні наради. За версією слідства, 5 жовтня чоловік зайшов до приміщення та перевірив місце, де був встановлений пристрій.

Того самого дня охорона компанії знайшла залишену ним сумку, в якій виявила ще один подібний пристрій для запису звуку.

OpenAI повідомила, що використала власні моделі ШІ для дослідження знайденого обладнання та встановлення його походження. Це допомогло компанії визначити працівника, який, імовірно, встановив пристрій.

Крім того, слідчі вивчили історію запитів до чатбота з облікового запису, пов'язаного з дружиною підозрюваного. Там виявили запитання щодо створення прихованих аудіореєстраторів, шифрування даних, налаштування бездротового зв'язку та віддаленого прослуховування.

У компанії заявили, що наразі не виявили ознак того, що підозрюваний отримав несанкціонований доступ до параметрів моделей ШІ, вихідного коду або даних клієнтів. Після інциденту Альфозана звільнили.

Директор ФБР Каш Патель наголосив, що захист американських розробок у галузі штучного інтелекту є одним із пріоритетів контррозвідки США.

У разі доведення вини Альфозану загрожує до п'яти років ув'язнення, штраф до 250 тисяч доларів та три роки перебування під наглядом після звільнення.

Розслідування ФБР триває. Наступне судове засідання у справі заплановане на 19 жовтня.