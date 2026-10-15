Мелоні: Ніхто мене не переконає, що капітуляцію тих, хто захищає свою свободу, можна назвати миром

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна й надалі підтримуватиме Україну, адже капітуляція перед агресором не може вважатися миром. Про це повідомляє ANSA у середу, 14 жовтня.

"Ніхто мене не переконає, що капітуляцію тих, хто захищає свою свободу, можна назвати миром", - наголосила Мелоні. За її словами, лише справедливе врегулювання здатне забезпечити тривалий мир і захистити інтереси Європи.

Водночас італійська прем’єрка розкритикувала угоду щодо російського дизпального, про яку минулої п’ятниці оголосив президент США Дональд Трамп. Вона назвала це рішення "дуже ризикованим".

Мелоні пояснила, що нинішнє зростання цін на пальне пов’язане передусім із війною в Ірані, а не з бойовими діями в Україні. Тому, на її думку, наслідки такого кроку залишаються невизначеними, тоді як потенційні загрози цілком очевидні.

Серед них прем’єрка назвала фактичну легітимізацію Москви, додаткові кошти для фінансування війни та послаблення санкційного тиску на Росію. Вона зауважила, що це суперечить попереднім зусиллям західних держав, зокрема США, спрямованим на те, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.