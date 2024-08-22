Українцям нагадали про штрафи за відсутність військового квітка

Військовий квиток визначає належність особи до виконання військового обов’язку. Видають його територіальні центри комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (СП).
Після набуття чинності закону про посилення мобілізації в Україні 18 травня всі військовозобов’язані особи повинні мати при собі військово-обліковий документ.
Який буде штраф, якщо немає військового квитка, яку відповідальність передбачено за його відсутність – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Законом України передбачено, що кожна військовозобов’язана особа повинна мати при собі військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. За відсутність документів передбачена відповідальність у вигляді накладання штрафу.
Дізнаймося, який штраф за відсутність військового квитка в Україні у 2024 році.
Юристи безоплатної правничої допомоги зазначили, що відповідно до Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (частина 6, стаття 22) для всіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років встановлюється обов’язок мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП, прикордонника або поліцейського.
Відсутність або відмова пред’являти військово-облікові документи свідчить про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинене в особливий період.
Така особа притягується до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 210-1 Кодексу про адмінправопорушення. В результаті на неї накладається штраф від 17 000 грн до 25 500 грн.
Зауважимо, рішення щодо накладення штрафу приймає виключно очільник ТЦК, відповідно до вимог частини 2 статті 235 Кодексу про адмінправопорушення.
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