росія вивозить українське зерно до Ірану з тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

“Окупанти налагодили новий логістичний маршрут для вивезення українського зерна. Зокрема, аграрну продукцію потягами вивозять з Луганщини до Каспійського моря й далі до Ірану”, - йдеться у повідомленні.

Втім, кремлівська клада не задоволена падінням врожайності на ТОТ Херсонщини, причиною якого є знищення росією системи зрошення регіону внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС.