Результат аудиту: Військові частини не отримали гуманітарки на 171 млн грн

Військові частини не отримали товарів та засобів на 171 млн грн, які завезли до України як гуманітарну допомогу від волонтерів. Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на результати спільного аудиту із Державною митною службою за березень-липень.
Зокрема, за даними Держмитниці, для потреб ЗСУ через митний контроль пройшли 424 одиниці транспортних засобів, 476,23 тонни товарів різних найменувань без зазначення вартості, 6,2 тонни харчових продуктів. Але ці товари так і не потрапили до військових частин.
У Міноборони заявляють, що правоохоронні органи вже розслідують факти зникнення цих товарів.
"Наше завдання гарантувати, що кожен елемент допомоги, від тепловізора до автомобіля, наданий волонтерами та міжнародними партнерами, дійде до наших захисників на передовій. Ми продовжимо вдосконалювати механізми контролю та звітності для забезпечення прозорості та ефективності використання гуманітарної допомоги", – прокоментував директор Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони полковник Олександр Титковський.
Він додав, що Міноборони налагодило з Держмитницею оперативний обмін інформацією щодо підтвердження отримання військовими формуваннями гуманітарної допомоги та виявлення ризикових митних оформлень.
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