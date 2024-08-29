Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Столтенберг: Країни НАТО повинні й надалі надавати Україні озброєння та боєприпаси

93

Країни НАТО повинні й надалі надавати Україні озброєння та боєприпаси, необхідні їй для захисту від російської агресії.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг після засідання Ради Україна – НАТО 28 серпня.

”Україна продовжує щодня перехоплювати російські ракети, рятуючи незліченну кількість життів. Але здатність України підтримувати свою оборону вимагає збільшення постачань і більшої підтримки. Після останнього російського нападу союзники сьогодні підтвердили, що вони збільшують свою військову допомогу Україні. Ми повинні продовжувати надавати Україні обладнання й боєприпаси, необхідні їй для захисту від вторгнення росії. Це життєво важливо для здатності України залишатися в бою”, – сказав Столтенберг, який головував на зустрічі.

У пресслужбі військового блоку уточнюють, що під час засідання Ради союзники “рішуче засудили невибіркові удари росії і підтвердили свою прихильність подальшому зміцненню оборони України”.

Пізніше Столтенберг на своїй сторінці в соцмережі Х (колишній Twitter) написав, що Рада Україна – НАТО збиралася для того, щоб обговорити події на полі бою і пріоритетні потреби в можливостях України.

Столтенберг
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 29 августа 2024
Среда, 28 августа 2024
Вторник, 27 августа 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023