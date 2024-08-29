Столтенберг: Країни НАТО повинні й надалі надавати Україні озброєння та боєприпаси

Країни НАТО повинні й надалі надавати Україні озброєння та боєприпаси, необхідні їй для захисту від російської агресії.
Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг після засідання Ради Україна – НАТО 28 серпня.
”Україна продовжує щодня перехоплювати російські ракети, рятуючи незліченну кількість життів. Але здатність України підтримувати свою оборону вимагає збільшення постачань і більшої підтримки. Після останнього російського нападу союзники сьогодні підтвердили, що вони збільшують свою військову допомогу Україні. Ми повинні продовжувати надавати Україні обладнання й боєприпаси, необхідні їй для захисту від вторгнення росії. Це життєво важливо для здатності України залишатися в бою”, – сказав Столтенберг, який головував на зустрічі.
У пресслужбі військового блоку уточнюють, що під час засідання Ради союзники “рішуче засудили невибіркові удари росії і підтвердили свою прихильність подальшому зміцненню оборони України”.
Пізніше Столтенберг на своїй сторінці в соцмережі Х (колишній Twitter) написав, що Рада Україна – НАТО збиралася для того, щоб обговорити події на полі бою і пріоритетні потреби в можливостях України.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023