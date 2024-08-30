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Держстат оприлюднив фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств

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Державна служба статистики оприлюднила фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств за перше півріччя 2024 року, згідно з якими найбільше зростання прибутків зафіксовано у сільському господарстві, освіті та науковій діяльності, тоді як найбільше збитків зафіксовано в сфері розваг, тимчасового розміщення та телекомунікацій.

Зазначається, що в першому півріччі найбільше зростання прибутку було у сільському, рибному та лісовому господарстві (502%), освіті (498%), професійній, науковій та технічній діяльності (369%), а також у будівництві (103%).

Водночас найбільше збитків зафіксовано у сферах мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (951%), тимчасового розміщення та організації харчування (179%), а також у інформаційних і телекомунікаційних послугах (89%).

Загалом, фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств у першому півріччі 2024 року склав 491,2 мільярда гривень, що на 193,2 мільярда гривень більше порівняно з 298,0 мільярда гривень у січні-червні 2023 року.

Прибуток великих та середніх українських підприємств зріс на 49,7% у першій половині 2024 року, досягнувши 619,6 мільярда гривень у порівнянні з тим же періодом минулого року. Водночас збитки підприємств зросли на 10,6% за рік, до 128,4 мільярда гривень.

Частка збиткових підприємств у першій половині 2024 року склала 25,7%, залишившись майже незмінною порівняно з 25,5% за той же період 2023 року.

Держстат
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