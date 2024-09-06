Столтенберг прокоментував результати операції ЗСУ в Курській області

Україна змогла досягти великої кількості результатів за допомогою своєї операції у Курській області. Але подальший перебіг подій спрогнозувати складно.
Про це під час поїздки в Осло заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nettavisen.
"Вони досягли багато чого. Їм вдалося взяти під контроль російську територію, завдати втрат російським військам і продемонструвати свою здатність діяти", - наголосив Столтенберг, коментуючи операцію ЗСУ в Курській області.
Він також додав, що війна є непередбачуваною, тому важко сказати, що відбуватиметься далі.
"Лише українці можуть зробити важкий вибір, який необхідно зробити, наприклад, де розмістити війська і який вид військових дій доречний у цій ситуації", - наголосив генсек.
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