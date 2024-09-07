Стало відомо, скільки коштують овочі "борщового набору" у вересні

В Україні триває сезон овочів, які є складниками "борщового набору". Ціни наразі стабільні та навіть можуть дещо знизитися з початком збору пізніх сортів. Проте як порівняти з минулими роками, капуста подорожчала, а вартість картоплі взагалі побила 10-річний рекорд.

РБК-Україна у матеріалі нижче розповідає, скільки коштують овочі "борщового набору" у вересні та яких цін чекати далі.

Класичний набір для приготування борщу складається з картоплі, капусти, буряку, моркви та цибулі. Всі ці овочі доступні покупцям у широкому асортименті, адже кінець літа – початок осені є сезоном дозрівання та їх масового збору.

Борщовий набір на початку вересня залишається відносно стабільним у ціні, проте окремі овочі подорожчали. Як розповіла керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович, морква і білокачанна капуста зросли в ціні через зменшення пропозиції.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка у коментарі РБК-Україна також розповів про подорожчання окремих складників "борщового набору" порівняно з минулим роком.

"Підвищення цін пов'язано з низкою факторів. По-перше, це кліматичний фактор, який вплинув на врожайність. По-друге, загальні витрати фермерських господарств за рік також виросли. Зокрема, це витрати на паливо, витрати на фактори виробництва (засоби захисту рослин, добрива), заробітні плати", – пояснив аналітик УКАБ.

Крім того, на вартість вливає пропозиція, яка зменшилась по деяким компонентам. Серед причин – неврожайність через спеку, перехід окремих фермерських господарств на вирощування інших видів овочів цього року.

Ціни на картоплю по супермаркетах становлять від 15 до 18 грн/кг, на оптовому ринку "Шувар" овоч коштує 10,5 грн/кг. Як зазначає представниця ринку Тетяна Попович, це найвища ціна за останні 10 років.

Торік у цей час картопля коштувала 7,5 грн/кг, а, для порівняння, у 2016 році – 2,5 грн/кг.

Зростання вартості зумовлено високим попитом на картоплю з боку оптових компаній та роздрібних мереж, що також пов'язано зі зниженням виробництва картоплі та погіршенням її якості через посуху.

Тетяна Попович розповідає, що піковий момент зростання ціни на капусту був у другій половині серпня – 22,5 грн/кг. Нині середня ціна капусти – 17,5 грн/кг (оптова на ринку "Шувар"). Минулого року на початку вересня капуста коштувала всього 7,5 грн/кг.

У супермаркетах ціни на капусту 6 вересня становили: 21,95 грн/кг (АТБ), 20,9 грн/кг (NOVUS), 28 грн/кг ("Сільпо").

Оптова ціна цибулі на ринку "Шувар" 12,5 грн/кг. У супермаркетах овоч коштує: в АТБ – 13,75 грн, "Сільпо" – 14,3 грн, VARUS – 12,9 грн/кг. Торішня середня ціна на ріпчасту цибулю становила 11,98 грн/кг (дані порталу Мінфін на 1 вересня 2023).

Вартість моркви складає 11 грн за кілограм (оптова), а у супермаркетах овоч в середньому можна купити за 13 грн/кг. У 2023 році ціна була трохи нижчою – 10,57 грн/кг.

Буряк оптом коштує 9,5 грн/кг. По супермаркетах ціни наступні: 10,95 грн в АТБ, 12,9 грн у "Сільпо", 10,8 грн у VARUS.

Минулого року середня роздрібна вартість буряка становила 8,77 грн/кг.

Найближчими тижнями можна очікувати на деяке зниження цін овочів "борщового набору", вважає Тетяна Попович. Це пов'язано з початком масового збору пізніх сортів

Проте надалі ціни на буряк, цибулю і капусту можуть зрости на 10-15% ближче до листопада через підвищений попит і обмежену пропозицію.