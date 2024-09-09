Директор ЦРУ: Восени 2022 року був справжній ризик застосування ядерної зброї росії проти України

Директор ЦРУ Білл Бернс вважає, що восени 2022 року був справжній ризик можливого застосування тактичної ядерної зброї росії проти України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.
"Восени 2022 року був момент, коли, гадаю, був справжній ризик можливого застосування тактичної ядерної зброї", - сказав Бернс на події Financial Times в суботу у своєму спільному виступі з очільником британської розвідки МІ6 Річардом Муром.
Бернс розповів, що Наприкінці 2022 року Бернс провів зустріч із головою російської розвідки Наришкіним в Туреччині, де наголосив російській владі на наслідках можливого ядерного удару.
Він закликав не дати себе залякати ядерним погрозам кремля.
"Я ніколи не думав, однак, і це точка зору моєї установи, що нас має це лякати без потреби. путін - забіяка. Він продовжить трясти зброєю", - додав Бернс.
Голова британської розвідки назвав путіна "глибоко безвідповідальним" і погодився з Бернсом, що союзники мають продовжувати підтримувати Україну.
"Як Білл і сказав, нікого на Заході не залякають такі розмови, або поведінка російської держави, бо ми розуміємо, що маємо продовжувати залишатись в цьому і намагатись допомогти українцям відновити свою незалежність та суверенітет", - додав Мур.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023