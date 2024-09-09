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Директор ЦРУ: Восени 2022 року був справжній ризик застосування ядерної зброї росії проти України

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Директор ЦРУ Білл Бернс вважає, що восени 2022 року був справжній ризик можливого застосування тактичної ядерної зброї росії проти України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.

"Восени 2022 року був момент, коли, гадаю, був справжній ризик можливого застосування тактичної ядерної зброї", - сказав Бернс на події Financial Times в суботу у своєму спільному виступі з очільником британської розвідки МІ6 Річардом Муром.

Бернс розповів, що Наприкінці 2022 року Бернс провів зустріч із головою російської розвідки Наришкіним в Туреччині, де наголосив російській владі на наслідках можливого ядерного удару.

Він закликав не дати себе залякати ядерним погрозам кремля.

"Я ніколи не думав, однак, і це точка зору моєї установи, що нас має це лякати без потреби. путін - забіяка. Він продовжить трясти зброєю", - додав Бернс.

Голова британської розвідки назвав путіна "глибоко безвідповідальним" і погодився з Бернсом, що союзники мають продовжувати підтримувати Україну.

"Як Білл і сказав, нікого на Заході не залякають такі розмови, або поведінка російської держави, бо ми розуміємо, що маємо продовжувати залишатись в цьому і намагатись допомогти українцям відновити свою незалежність та суверенітет", - додав Мур.

ЦРУ, Бернс
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