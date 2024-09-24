Мінцифри: В Україні працюють над оптимальною моделлю оподаткування інтернет-провайдерів

Створена при Міністерстві цифрової інформації робоча група має знайти оптимальне рішення щодо питання оподаткування інтернет-провайдерів, повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

"Ми спільно з Міністерством фінансів, податковим комітетом (комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики - ІФ-У) створили робочу групу і хочемо разом із операторами напрацювати рішення, коли спрощена система залишиться для маленьких операторів там, де це має сенс, щоб вони могли користуватися цією системою", - сказав він під час Години запитань до уряду в парламенті минулої п'ятниці.

Відповідаючи на запитання народного депутата, керівника підкомітету ВР з кібербезпеки Олександра Федієнка, він наголосив, що збереження спрощеної системи для малого бізнесу - це офіційна позиція міністерства.

"...водночас розробити такі критерії, за яких, якщо ти перевищив ці критерії, то маєш рухатися зі спрощеною системою до загальної системи", - зазначив Борняков.

Податки мають платити всі, наголосив заступник міністра.

За його словами, поряд із підприємцями, для яких спрощена система є логічною і релевантною, є ті, хто використовує її, маючи значні обсяги обігу грошових коштів.

Раніше в публічній площині почалося обговорення питання про необхідність змінити систему оподаткування для інтернет-провайдерів у зв'язку зі зловживаннями низки компаній, що мімікрують під малий бізнес для мінімізації податків. Провайдери, які виступали за зміни, заявляли про однакові правила гри для всіх у галузі. Розглядали можливість скасування для всього телекомунікаційного ринку можливості використовувати спрощену систему оподаткування.

У відповідь на цю ініціативу на сайті Кабміну було зареєстровано петицію "Про недопущення скасування спрощеної системи оподаткування платникам податків сфери електронних комунікацій".

Вона вже набрала 21,3 тис. голосів із 25 тис. необхідних. Автори петиції закликають зберегти спрощену систему оподаткування для операторів електронних комунікацій, що надають послуги доступу до інтернету, а також припинити тиск на них з боку податківців.

Згідно з текстом петиції, з червня 2024 року посадовці податкової служби як у телефонному режимі, так і шляхом надсилання листів та здійснення камеральних перевірок неправомірно вимагають від надавачів електронних комунікаційних послуг відмовитися від спрощеної системи оподаткування та перейти до загальної системи оподаткування.

"Складається враження, що антиконкурентна "політика" щодо малого та середнього бізнесу саме сфери електронних комунікацій має іншу мету, зокрема, поглинання цього бізнесу або його знищення і, як наслідок, позбавлення споживача доступних за ціною послуг.