Defense Express: білорусь могла отримати китайські ракети дальністю у 300 км

білорусь, яка є співучасником повномасштабного вторгнення рф в Україну, могла отримати від Китаю ракети з дальністю 300 км.

В такому випадку виникає не тільки пряма загроза для України, а й для Польщі, повідомляє Defense Express.

"білоруські військові провели стрільби з ракетного комплексу "Полонез" на одному з полігонів росії. Судячи з опублікованих кадрів, на пускову установку було завантажено транспортно-пускові контейнери різних розмірів, що може вказувати на використання різних типів ракет під час цих тренувань", - йдеться в повідомленні.

білоруські військові могли вести стрільбу із "Полонеза" на дальність до 300 км. Адже ще наприкінці 2023 року білоруські пропагандисти заявляли про появу в збройних силах комплексу "Полонез-М", який відрізняється збільшеною дальністю польоту, зазначили Defense Express.

"Якщо пропагандисти озвучують реальні дані про збільшення дальності стрільби з комплексів "Полонез", це може означати, що білорусь могла отримати від Китаю до цих комплексів балістичні ракети типу М20 - вони мають заявлену дальність стрільби до 300 км. В такому випадку виникає не тільки пряма загроза для України, а й для Польщі, проти якої ці ракетні комплекси цілком можуть бути націлені у разі великої війни кремля проти НАТО", - наголосили військові експерти Defense Express.