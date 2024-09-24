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Defense Express: білорусь могла отримати китайські ракети дальністю у 300 км

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білорусь, яка є співучасником повномасштабного вторгнення рф в Україну, могла отримати від Китаю ракети з дальністю 300 км.

В такому випадку виникає не тільки пряма загроза для України, а й для Польщі, повідомляє Defense Express.

"білоруські військові провели стрільби з ракетного комплексу "Полонез" на одному з полігонів росії. Судячи з опублікованих кадрів, на пускову установку було завантажено транспортно-пускові контейнери різних розмірів, що може вказувати на використання різних типів ракет під час цих тренувань", - йдеться в повідомленні.

білоруські військові могли вести стрільбу із "Полонеза" на дальність до 300 км. Адже ще наприкінці 2023 року білоруські пропагандисти заявляли про появу в збройних силах комплексу "Полонез-М", який відрізняється збільшеною дальністю польоту, зазначили Defense Express.

"Якщо пропагандисти озвучують реальні дані про збільшення дальності стрільби з комплексів "Полонез", це може означати, що білорусь могла отримати від Китаю до цих комплексів балістичні ракети типу М20 - вони мають заявлену дальність стрільби до 300 км. В такому випадку виникає не тільки пряма загроза для України, а й для Польщі, проти якої ці ракетні комплекси цілком можуть бути націлені у разі великої війни кремля проти НАТО", - наголосили військові експерти Defense Express.

Китай, білорусь, ракети
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