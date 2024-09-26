Совсун: Об’єднання європейського та українського енергетичних ринків не збільшить вартість електрики

Запровадження market coupling (об’єднання європейського та українського енергетичних ринків – ред.) не збільшить вартість електричної енергії на українському енергоринку.
Про це заявила народна депутатка та членкиня парламентського комітету з енергетики Інна Совсун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.
"Мета market coupling – оптимізувати зменшення впливу сторонніх факторів на ринку електроенергії і оптимізувати перетин імпорту й експорту. Це вкрай важливо. Ми бачили навіть цього літа, коли були тривалі відключення електроенергії, попри це ми не використовували всі можливості перетину, які у нас були. Тобто світла у країні немає, а перетин залишається недовикористаним. І вочевидь, що market coupling мав би допомогти вирішити цю проблему", - сказала вона.
Нардепка підкреслила, що його запровадження потребуватиме часу, але в будь-якому випадку це треба запроваджувати, особливо в умовах проблеми нестачі генерації.
Також вона додала, що впровадження market coupling не матиме впливу на ціни на електроенергію в Україні.
"Є теж багато дискусій є, чи підніме це ціни, чи ні. Наразі аналіз ринку показує, що навряд чи підніме, в силу багатьох причин. В Україні зараз подекуди бачимо що ціни на РДН бувають вище, ніж в Європі. Тому загрози, що це суттєво підніме ціни в Україні – немає", - підкреслила вона.
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