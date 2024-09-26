Ляшко розповів, що може зробити роботу медзакладів більш ефективною

Уряд прийняв законодавчі зміни, які дають можливість медзакладам підписувати договори за Програмою медичних гарантій на період понад рік, але не більше ніж на три роки.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Тобто запроваджують середньострокове контрактування.
“Однорічне планування має певні недоліки, зокрема: стислі терміни для укладення договорів, дублювання попередніх угод на аналогічні пакети медичних послуг (близько 95%), перевірка одних і тих самих документів. Неодноразово обговорював запровадження середньострокового контрактування з керівниками лікарень під час робочих відряджень. Також це питання порушували голови громад на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України навесні цього року. Переконаний, такий підхід зробить роботу медзакладів більш ефективною та зменшить адміністративне навантаження”, – заявив Ляшко.
Про середньострокове контрактування говорили давно в експертному середовищі зокрема й тому, що так медзаклади можуть краще планувати і свою роботу, і інвестиції. Щоб, наприклад, інвестувати в нове обладнання і податися на контрактування якогось типу меддопомоги. Або запросити на роботу нових фахівців, тощо.
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