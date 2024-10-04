У Мінекономіки назвали середню заробітну плату плата за вакансіями

В Україні середня заробітна плата за вакансіями у серпні 2024 року порівняно з серпнем минулого року зросла на 18,9% до 19 674 грн.
Про це повідомило Міністерство економіки, посилаючись на портал work.ua.
А середня зарплата за резюме зросла за рік на 14% до 20 503 грн.
За даними Мінекономіки, у першому півріччі середня зарплата у сфері "Інформація та телекомунікації" становила 49 831 грн.
У сфері "Фінансова та страхова діяльність" - 39 503 грн.
На третьому місці "Професійна наукова та технічна діяльність" - 27 308 грн.
Також до п'ятірки найбільших середніх зарплат увійшли "Державне управління та оборона" із зарплатою в 25 331 грн і "Торгівля" - 23 534 грн.
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