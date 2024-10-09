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Гончаренко: Рада ухвалила законопроект щодо виплат у разі зникнення безвісти чи потрапляння у полон військового

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У вівторок, 8 жовтня, Верховна Рада ухвалила у цілому законопроект №11407 щодо виплат військового уразі його зникнення безвісти чи потрапляння у полон.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Тепер військові можуть самі визначити членів сімʼї, які будуть отримувати його виплати.

Далі цей закон має підписати президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше в Україні спростили механізм виплат родичам військовослужбовців-іноземців, що долучились до лав ЗСУ.

Гончаренко
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