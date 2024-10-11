У Раді зареєстрували одразу дві постанови щодо скасування закону про підвищення податків

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови, що блокує підписання Головою ВР та Президентом України закону, який підвищення податків. Про це пише УНН з посиланням на сайт ВР.
Так на сайті Рад зареєстрували одразу дві постанови про "скасування рішення Верховної Ради України від 10.10.2024 року про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану"", який зокрема передбачає підвищення податків.
Ініціатором першої постави є народний депутат Олексій Гончаренко, другу ж подав його однопартієць Артур Герасимов.
Відтак підписання закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" (реєстр. № 11416-д" головою Верховної Ради та президентом стане можливим тільки в разі відхилення проєкту постанови про його скасування.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023