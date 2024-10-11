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У Раді зареєстрували одразу дві постанови щодо скасування закону про підвищення податків

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У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови, що блокує підписання Головою ВР та Президентом України закону, який підвищення податків. Про це пише УНН з посиланням на сайт ВР.

Так на сайті Рад зареєстрували одразу дві постанови про "скасування рішення Верховної Ради України від 10.10.2024 року про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану"", який зокрема передбачає підвищення податків.

Ініціатором першої постави є народний депутат Олексій Гончаренко, другу ж подав його однопартієць Артур Герасимов.

Відтак підписання закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" (реєстр. № 11416-д" головою Верховної Ради та президентом стане можливим тільки в разі відхилення проєкту постанови про його скасування.

Гончаренко
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