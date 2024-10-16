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Енергоатом: Усі дев'ять атомних блоків у нас у роботі, видають потужність, необхідну енергосистемі

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НАЕК "Енергоатом", завершивши планові ремонтні роботи на всіх підконтрольних Україні атомних станціях, працює всіма дев’ятьма блоками, забезпечуючи резерв потужності, повідомив голова компанії Петро Котін.

"Усі дев'ять блоків у нас у роботі, видають потужність, необхідну енергосистемі", - сказав Котін на виставці-конференції "Енергетика в промисловості-2024" у Києві у вівторок.

Водночас він зазначив, що атомна генерація має резерв потужності.

"Маємо значний резерв потужності, яку зможемо додати за потреби", - пояснив голова НАЕК.

Нагадаємо, "Енергоатом" контролює Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську АЕС. У представленій на конференції презентації НАЕК оцінює загальну встановлену потужність дев’яти енергоблоків у 8,13 ГВт.

Котін
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