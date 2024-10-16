Енергоатом: Усі дев'ять атомних блоків у нас у роботі, видають потужність, необхідну енергосистемі

НАЕК "Енергоатом", завершивши планові ремонтні роботи на всіх підконтрольних Україні атомних станціях, працює всіма дев’ятьма блоками, забезпечуючи резерв потужності, повідомив голова компанії Петро Котін.

"Усі дев'ять блоків у нас у роботі, видають потужність, необхідну енергосистемі", - сказав Котін на виставці-конференції "Енергетика в промисловості-2024" у Києві у вівторок.

Водночас він зазначив, що атомна генерація має резерв потужності.

"Маємо значний резерв потужності, яку зможемо додати за потреби", - пояснив голова НАЕК.

Нагадаємо, "Енергоатом" контролює Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську АЕС. У представленій на конференції презентації НАЕК оцінює загальну встановлену потужність дев’яти енергоблоків у 8,13 ГВт.