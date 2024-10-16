Мельничук: Кабмін пропонує розширити програму ваучерів на безкоштовне навчання

Уряд схвалив законопроєкт, спрямований на підвищення конкурентоспроможності на ринку праці через професійне навчання. Цей законопроєкт надає право переселенцям працездатного віку та людям з інвалідністю отримувати ваучери на навчання навіть без вимоги наявності підходящої роботи. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кабінет міністрів пропонує розширити програму ваучерів на безкоштовне навчання, зокрема, для учасників бойових дій та людей з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, незалежно від дати їх звільнення з військової служби.
Пропонується також надавати ваучери особам старше 35 років, а безробітні, які проходять професійне навчання за скеруванням центру зайнятості, зможуть отримувати допомогу під час підготовки.
Законопроєкт передбачає розширення соціальних послуг, включно з оцінюванням та визнанням результатів неформального чи інформального навчання для зареєстрованих безробітних із присвоєнням відповідних професійних кваліфікацій.
Програма надання ваучерів на навчання є складовою флагманського проєкту Міністерства економіки України "Робота без бар’єрів", який реалізується на виконання Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні.
Ваучер дає людині право безоплатно пройти навчання у закладах освіти чи у роботодавця за затвердженим Мінекономіки переліком.
Станом на сьогодні сума ваучера не може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або здобувач професії доплачує різницю самостійно.
Отримати ваучер можуть громадяни, які мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх трьох років.
Можливістю за державний кошт опанувати нову професію або підвищити свою кваліфікацію цього року скористалися вже 18 000 українців.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023