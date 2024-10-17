російська армія готується до ударів по об'єктах ядерної енергетики в Україні.

"росія має повне домінування в повітрі. Ми знаємо, що вони готують удари по об'єктах нашої ядерної енергетики", - заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільному брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі, повідомляє Gazeta.ua.

Через цю загрозу, Україна наполягає на знятті будь-яких обмежень щодо застосування ракет далекого радіусу дії по військовим обʼєктам на території росії.

"Це наше право, згідно зі статутом ООН, як країни, яка захищається. Це право з самооборони виправдане. Ми цього потребуємо вже зараз. І я радий, що ми з присутніми тут колегами всі однодумці", - зазначив голова МЗС.