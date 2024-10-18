КМДА: У 2024-2025 роках студенти-ветерани мають змогу отримати адресну матеріальну допомогу

У 2024-2025 роках студенти з-поміж киян-ветеранів мають змогу отримати адресну матеріальну допомогу з бюджету столиці на часткову оплату навчання в закладах вищої освіти на свій вибір у сумі до 25 тисяч гривень.

Про це заявила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда, повідомляє пресслужба Київської міської ради.

За її словами, у київських ветеранів для полегшення здобуття бажаної освіти буде можливість отримати щорічну одноразову матеріальну допомогу на оплату навчання в закладах вищої освіти за вибором, незалежно від їх форми власності.

Ця допомога передбачена для студентів денної форми навчання і залежить від витрат на нього. Максимально – до 25 тисяч гривень.

"Ми продовжуємо розбудовувати систему інтеграції ветеранів у цивільне життя і прагнемо забезпечити киян – Захисників і Захисниць – належною підтримкою у важливих сферах їхнього життя", - йдеться в її повідомленні.

Зазначається, що отримати компенсацію можуть учасники й учасниці бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники й учасниці війни та постраждалі учасники Революції Гідності.

Для отримання матеріальної допомоги необхідно подати заяву та пакет документів до Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА через "Київ Мілітарі Хаб".

Пакет документів для подачі заяви - стандартний. До нього лише необхідно додати копію контракту про навчання та квитанцію про оплату. А вже невдовзі послуга буде доступна онлайн через "Портал Захисників та Захисниць".

Також в КМДА повідомляють, що скористатися правом на отримання матеріальної допомоги можна до 15 грудня (в межах бюджетного року). У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено в разі, якщо людина вже скористалась можливістю отримання вищої освіти коштом держави.