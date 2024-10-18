Беларускі Гаюн: У білорусі готуються до найбільших в історії навчань Захід-2025

У білорусі готуються до найбільших в історії навчань Захід-2025 за участю російських військ. Планується залучення новітньої техніки та відпрацювання взаємодії в умовах високотехнологічних загроз. Про це повідомляє Telegram-канал Беларускі Гаюн.

На початку вересня в Мінську з робочим візитом перебувала делегація російських військовослужбовців, яка прибула саме з метою підготовки до навчань Захід-2025. Зокрема, в рамках їхнього візиту проводилося візуальне вивчення місць розміщення військ на період проведення навчань.

Неофіційно повідомлялося, що ці навчання стануть одними з найбільших за всю історію існування "регіонального угруповання військ". До них будуть залучені новітні зразки військової техніки та озброєнь, включно із системами ППО, танками і засобами РЕБ.

Особливу увагу буде приділено відпрацюванню взаємодії між збройними силами білорусі та росії в умовах гіпотетичних конфліктів за участю високотехнологічних загроз, таких як БпЛА і кібератаки.

В рамках навчань "буде відпрацьовано завдання з інтеграції нових військових одиниць зі складу зс рф, які прибудуть до білорусі до кінця 2024 р."