Беларускі Гаюн: У білорусі готуються до найбільших в історії навчань Захід-2025

У білорусі готуються до найбільших в історії навчань Захід-2025 за участю російських військ. Планується залучення новітньої техніки та відпрацювання взаємодії в умовах високотехнологічних загроз. Про це повідомляє Telegram-канал Беларускі Гаюн.
На початку вересня в Мінську з робочим візитом перебувала делегація російських військовослужбовців, яка прибула саме з метою підготовки до навчань Захід-2025. Зокрема, в рамках їхнього візиту проводилося візуальне вивчення місць розміщення військ на період проведення навчань.
Неофіційно повідомлялося, що ці навчання стануть одними з найбільших за всю історію існування "регіонального угруповання військ". До них будуть залучені новітні зразки військової техніки та озброєнь, включно із системами ППО, танками і засобами РЕБ.
Особливу увагу буде приділено відпрацюванню взаємодії між збройними силами білорусі та росії в умовах гіпотетичних конфліктів за участю високотехнологічних загроз, таких як БпЛА і кібератаки.
В рамках навчань "буде відпрацьовано завдання з інтеграції нових військових одиниць зі складу зс рф, які прибудуть до білорусі до кінця 2024 р."
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023