Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Беларускі Гаюн: У білорусі готуються до найбільших в історії навчань Захід-2025

125

У білорусі готуються до найбільших в історії навчань Захід-2025 за участю російських військ. Планується залучення новітньої техніки та відпрацювання взаємодії в умовах високотехнологічних загроз. Про це повідомляє Telegram-канал Беларускі Гаюн.

На початку вересня в Мінську з робочим візитом перебувала делегація російських військовослужбовців, яка прибула саме з метою підготовки до навчань Захід-2025. Зокрема, в рамках їхнього візиту проводилося візуальне вивчення місць розміщення військ на період проведення навчань.

Неофіційно повідомлялося, що ці навчання стануть одними з найбільших за всю історію існування "регіонального угруповання військ". До них будуть залучені новітні зразки військової техніки та озброєнь, включно із системами ППО, танками і засобами РЕБ.

Особливу увагу буде приділено відпрацюванню взаємодії між збройними силами білорусі та росії в умовах гіпотетичних конфліктів за участю високотехнологічних загроз, таких як БпЛА і кібератаки.

В рамках навчань "буде відпрацьовано завдання з інтеграції нових військових одиниць зі складу зс рф, які прибудуть до білорусі до кінця 2024 р."

білорусь
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 18 октября 2024
Четверг, 17 октября 2024
Среда, 16 октября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023