Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Павлюк: За тиждень ЗСУ знищили майже 10 тисяч окупантів та понад тисячу одиниць техніки

101

Минулого тижня українські військові знищили майже 10 тисяч окупантів та понад тисячу одиниць ворожої техніки.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк у Telegram.

Він заявив, що загалом цього тижня, з 13 по 20 жовтня, українським бійцям вдалося знищити 9590 осіб особового складу армії країни-агресора та 1211 одиниць військової техніки.

Зокрема, серед ліквідованого озброєння є:

  • 76 танків
  • 235 бойових броньованих машин
  • 155 артилерійських систем
  • 1 РСЗВ
  • 403 одиниці автотехніки
  • 41 одиниця спецтехніки

Окрім цього, захисникам вдалося ліквідувати щонайменше 5 ворожих ракет та 295 БПЛА.

Павлюк
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 21 октября 2024
Воскресенье, 20 октября 2024
Суббота, 19 октября 2024
Пятница, 18 октября 2024
Четверг, 17 октября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023