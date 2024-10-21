Павлюк: За тиждень ЗСУ знищили майже 10 тисяч окупантів та понад тисячу одиниць техніки

Минулого тижня українські військові знищили майже 10 тисяч окупантів та понад тисячу одиниць ворожої техніки.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк у Telegram.

Він заявив, що загалом цього тижня, з 13 по 20 жовтня, українським бійцям вдалося знищити 9590 осіб особового складу армії країни-агресора та 1211 одиниць військової техніки.

Зокрема, серед ліквідованого озброєння є:

76 танків

235 бойових броньованих машин

155 артилерійських систем

1 РСЗВ

403 одиниці автотехніки

41 одиниця спецтехніки

Окрім цього, захисникам вдалося ліквідувати щонайменше 5 ворожих ракет та 295 БПЛА.