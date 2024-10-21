Сибіга: У збитій над Україною ракеті з КНДР було знайдено західні деталі

У збитій над Україною ракеті KN-23/24 з КНДР було знайдено західні деталі.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
"Обурливо. Нещодавня експертиза північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні, виявила численні нещодавно виготовлені західні компоненти. путін і Кім ще мають доступ до них", - зазначив він.
Глава МЗС закликав союзників дати рішучу відповідь, посилити санкції та експортний контроль.
Нагадаємо, раніше розвідка повідомила про відправлення більше десяти тисяч північнокорейських військових в рф для участі у війні проти України.
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