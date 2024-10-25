Глава поліції: Для підкупу виборців росія перевела до Молдови майже 40 млн доларів

Глава Генерального інспекторату поліції Молдови Віорел Чернеуцану заявив, що для підкупу виборців під час виборів президента росія перевела до Молдови майже 40 млн доларів. Про це повідомляє NewsMaker.
Згідно з матеріалами розслідування, тільки в жовтні напередодні виборів і референдуму з росії до Молдови переказали понад 24 млн доларів через застосунок Промсвязьбанку.
Зазначається, що схема підкупу виборців із використанням Промсвязьбанка почала діяти наприкінці весни, але восени напередодні виборів і референдуму кількість трансферів збільшилася. Додаток Промсвязьбанка людям допомагали встановлювати боти в Telegram. Тільки в жовтні поліція задокументувала і припинила діяльність 97 таких ботів. Однак 138 тисяч номерів із Молдови все ж встигли зареєструвати у системі.
За даними Чернеуцану, якщо у вересні сума переказів становила 15 млн доларів, то зараз вона сягає 39 млн. За цим, за даними молдовської поліції, стоїть молдавських олігарх Ілан Шор.
Правоохоронні органи задокументували понад 520 осіб, причетних до схеми підкупу виборців. Їм загрожує до трьох років в'язниці або великий штраф.
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