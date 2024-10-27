Комітет Європарламенту: Співпраця рф з Північною Кореєю, Іраном і Китаєм дійсно виклик для вільного світу

володимир путін постійно говорить про "червоні лінії", проте сам є їхнім "убивцею", використання росією солдатів з Північної Кореї показує, що ця війна стосується всієї земної кулі, вважає голова підкомітету з питань безпеки й оборони Комітету Європарламенту в закордонних справах Марі-Агнес Штрак-Циммерманн.

"Усі були так шоковані, здивовані, що завгодно, але ми повинні розуміти, що путіну потрібно більше солдатів. І для нього, схоже, простіше купити солдатів у Північній Кореї, ніж набрати більше людей у своїй власній країні. Але це показує, що війна зачіпає всю земну кулю. Це не тільки питання Європи, це питання всього вільного світу", - сказала Штрак-Циммерманн журналістам у суботу.

Вона наголосила, що необхідно надавати дедалі більше допомоги Україні, проте є проблема в питанні часу.

"Тому що також усім нам потрібно виробляти зброю... Тому що, наприклад, у Німеччину та інші країни, ми поставляємо багато зброї з наших складів. Тож тепер нам потрібно все це і для національних армій. І тому нам потрібно більше часу. Часу немає", - пояснила Штрак-Циммерманн.

За її словами, співпраця рф з Північною Кореєю, Іраном і Китаєм - "дійсно виклик для вільного світу".