Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Єрмак розповів, коли Україна може вступити в НАТО

108

Україна зможе вступити до Північно-Атлантичного Альянсу наприкінці війни з рф, переконаний керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"У нашому плані записано, що перед початком переговорів ми просимо запрошення стати членом НАТО. Ми зможемо приєднатися до нього наприкінці війни", - сказав Єрмак в інтерв'ю італійському виданню “Corriere Della Sera”, опублікованому в неділю.

Він спростував твердження, що нібито жоден союзник не готовий прийняти Україну як повноправного члена НАТО. "Це неправда. Ми вже підписали кілька десятків двосторонніх безпекових угод, у яких окремі країни підтримують наш вступ до НАТО найближчими роками", - наголосив керівник Офісу президента України.

Водночас на запитання, чи розглядає українське керівництво можливість попросити про відправлення військ НАТО до країни, він відповів, що Україна - "відповідальна і надійна країна; це російська пропаганда звинувачує нас у тому, що ми втягуємо світ у війну". "Насправді ми ніколи не просили НАТО брати участь у цьому конфлікті. Ми боремося самотужки, звичайно, за допомогою наших партнерів, але самотужки. Щоправда, ми просимо зброю та фінансову підтримку. За майже три роки ми продемонстрували, що допомога була абсолютно ефективною... І настав час вам більше не зволікати, швидко дати нам зброю і боєприпаси в достатній кількості", - сказав Єрмак, додавши, що “тільки сильна і гарантована у військовому сенсі Україна буде готова до серйозних переговорів із росією”.

На запитання про можливу пропозицію компромісу й альтернативних гарантій безпеки після виборів у США, керівник Офісу президента України зазначив, що "ми вже зробили це з Будапештськими угодами 1994 року, коли наша ядерна зброя дісталася москві, і всі нам гарантували, від самих росіян до європейців, аж до китайців і американців". "Ці гарантії виявилися марними. Ми засвоїли урок з історії: Зеленський чітко говорить, що єдина конкретна гарантія - це членство в НАТО", - наголосив він.

Єрмак зазначив, що для України політика США має велике значення, оскільки вони є головним союзником України, і водночас він "добре знає, що американське суспільство з нами". "Ми повернулися зі США з упевненістю, що жоден із двох кандидатів не бажає дозволити путіну виграти цю війну, і що військова підтримка триватиме. Трамп також говорить про необхідність справедливого миру. Республіканська партія, хоча й відрізняється від Демократичної партії, добре знає, що на нас напали і нас неможливо перемогти... Жоден американський лідер не має наміру сприяти перемозі такої автократії, як росія", - наголосив він.

Глава Офісу президента повідомив, що вибори в Україні відбудуться одразу ж після завершення війни з рф. "Одразу після закінчення війни", - сказав він, відповідаючи на запитання про терміни їх проведення.

"Зеленський дуже ясно висловився: він хоче, щоб усі солдати мали можливість голосувати, як і біженці за кордоном. Але сьогодні ресурси повинні піти на війну", - додав Єрмак.

НАТО, Єрмак
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 28 октября 2024
Воскресенье, 27 октября 2024
Суббота, 26 октября 2024
Пятница, 25 октября 2024
Четверг, 24 октября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023