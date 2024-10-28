Єрмак розповів, коли Україна може вступити в НАТО

Україна зможе вступити до Північно-Атлантичного Альянсу наприкінці війни з рф, переконаний керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"У нашому плані записано, що перед початком переговорів ми просимо запрошення стати членом НАТО. Ми зможемо приєднатися до нього наприкінці війни", - сказав Єрмак в інтерв'ю італійському виданню “Corriere Della Sera”, опублікованому в неділю.

Він спростував твердження, що нібито жоден союзник не готовий прийняти Україну як повноправного члена НАТО. "Це неправда. Ми вже підписали кілька десятків двосторонніх безпекових угод, у яких окремі країни підтримують наш вступ до НАТО найближчими роками", - наголосив керівник Офісу президента України.

Водночас на запитання, чи розглядає українське керівництво можливість попросити про відправлення військ НАТО до країни, він відповів, що Україна - "відповідальна і надійна країна; це російська пропаганда звинувачує нас у тому, що ми втягуємо світ у війну". "Насправді ми ніколи не просили НАТО брати участь у цьому конфлікті. Ми боремося самотужки, звичайно, за допомогою наших партнерів, але самотужки. Щоправда, ми просимо зброю та фінансову підтримку. За майже три роки ми продемонстрували, що допомога була абсолютно ефективною... І настав час вам більше не зволікати, швидко дати нам зброю і боєприпаси в достатній кількості", - сказав Єрмак, додавши, що “тільки сильна і гарантована у військовому сенсі Україна буде готова до серйозних переговорів із росією”.

На запитання про можливу пропозицію компромісу й альтернативних гарантій безпеки після виборів у США, керівник Офісу президента України зазначив, що "ми вже зробили це з Будапештськими угодами 1994 року, коли наша ядерна зброя дісталася москві, і всі нам гарантували, від самих росіян до європейців, аж до китайців і американців". "Ці гарантії виявилися марними. Ми засвоїли урок з історії: Зеленський чітко говорить, що єдина конкретна гарантія - це членство в НАТО", - наголосив він.

Єрмак зазначив, що для України політика США має велике значення, оскільки вони є головним союзником України, і водночас він "добре знає, що американське суспільство з нами". "Ми повернулися зі США з упевненістю, що жоден із двох кандидатів не бажає дозволити путіну виграти цю війну, і що військова підтримка триватиме. Трамп також говорить про необхідність справедливого миру. Республіканська партія, хоча й відрізняється від Демократичної партії, добре знає, що на нас напали і нас неможливо перемогти... Жоден американський лідер не має наміру сприяти перемозі такої автократії, як росія", - наголосив він.

Глава Офісу президента повідомив, що вибори в Україні відбудуться одразу ж після завершення війни з рф. "Одразу після закінчення війни", - сказав він, відповідаючи на запитання про терміни їх проведення.

"Зеленський дуже ясно висловився: він хоче, щоб усі солдати мали можливість голосувати, як і біженці за кордоном. Але сьогодні ресурси повинні піти на війну", - додав Єрмак.