Джей Ді Венс: Трамп у разі переобрання збереже США в НАТО

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп у разі переобрання збереже США в НАТО, хоча важливо, щоб трансатлантичний альянс не був "просто соціальним клієнтом".

Про це він сказав у інтерв’ю NBC News, пише "Європейська правда".

Джей Ді Венс переконує, що Дональд Трамп хоче, аби НАТО був сильним. "Він хоче, щоб ми залишилися в НАТО", – сказав сенатор від штату Огайо, кандидат Трампа у віцепрезиденти.

"Але він також хоче, щоб країни НАТО дійсно несли свою частку оборонного тягаря", – додав Джей Ді Венс.

Трамп регулярно вихваляється тим, що його тиск на європейських союзників по НАТО підштовхнув їх до збільшення витрат на оборону під час його перебування в Білому домі.

"Ми залишимося в НАТО", – сказав Венс в інтерв’ю, коли ведуча вимагала від нього прямої відповіді.

Не висуваючи чітких умов для того, щоб США залишилися в НАТО, Венс розкритикував дисбаланс у зобов'язаннях країн-членів і виділив Німеччину, найбільшу економіку Європи, яка часто ставала об'єктом тиску Трампа під час його президентства.

"Фактично це Велика Британія, кілька інших країн і Сполучені Штати", – сказав він. "Проблема НАТО полягає в тому, що особливо Німеччина повинна витрачати більше на безпеку, повинна витрачати більше на оборону".