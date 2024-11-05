Сибіга: Україна впевнена в продовженні підтримки Києва з боку Вашингтона після президентських виборів

Україна впевнена в продовженні підтримки Києва з боку Вашингтона після президентських виборів США, наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми впевнені в підтримці США, і після проведення виборів ми вибудовуватимемо тісні союзницькі відносини з тим президентом, якого обере американський народ. Ми впевнені у двопартійній підтримці США і підтримці народу США", - зазначив Сибіга на спільній пресконференції з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Києві.

Сибіга подякував ФРН за допомогу Україні, зазначивши, що за обсягами підтримки країна на другому місці після США.

Він поінформував, що станом на 31 серпня 2024 року США виділили Україні військову підтримку на 56,8 млрд євро, тоді як європейські країни - 54,6 млрд євро.