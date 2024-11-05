Кабмін оновив перелік товарів, які не підлягають обміну або поверненню

Кабінет міністрів України вніс суттєві зміни до законодавства про захист прав споживачів, затвердивши новий, розширений перелік товарів, які не підлягають обміну або поверненню.
Факти ICTV дізнавалися, які товари не підлягають обміну та поверненню з 1 листопада 2024 року.
Перелік предметів, на які не поширюється право споживача на обмін або повернення, значно розширився. Попередній перелік втратив чинність.
Згідно з постановою № 1243 від 1 листопада 2024 року, до цього переліку внесено харчові продукти, лікарські засоби, засоби особистої гігієни, косметику та мийні засоби у відкритому пакуванні, а також речі, виготовлені за індивідуальним замовленням.
Перелік товарів, що не підлягають обміну та поверненню:
Більшість роздрібних продавців надають покупцям право на повернення непродовольчих речей належної якості протягом чотирнадцяти календарних днів з моменту покупки. Але товари, що не підлягають обміну, повернути в магазин не можна.
Якщо ви купили товар за допомогою платіжної картки і хочете його повернути, закон не вказує точно, як саме повернуть вам гроші: готівкою чи на карту. Але Нацбанк вважає, що обидва варіанти можливі.
Щоб повернути товар і отримати гроші назад, він має бути:
Пункти 7 та 8 розділу III порядку № 547 передбачають, що під час повернення товару вартістю понад 100 грн матеріально відповідальна особа підприємства зобов’язана скласти акт про видання коштів. Цей акт є обов’язковим документом для підтвердження факту повернення грошей і повинен містити, зокрема, дані документа, що посвідчує особу покупця.
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