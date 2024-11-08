Українська електроенергія врятувала Польщу від відключень світла, - ЗМІ

Завдяки імпорту електроенергії з України Польщі вдалося уникнути відключень. Зокрема між 11:00 і 14:00 четверга, 7 листопада, Польща отримувала близько 900 МВт аварійного імпорту електроенергії з України, пише Rzeczpospolita.
Як пояснив польський оператор системи передачі електроенергії Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), останніми днями через недостатній вітер вітрові електростанції майже припинили виробництво електроенергії. Це призвело до дефіциту електроенергії в країні.
Щоб компенсувати цей дефіцит, Польща була змушена імпортувати електроенергію з України, Німеччини та Швеції.
За даними Business Insider у середу, 6 листопада, вдруге в історії Польщі мережевий оператор закликав подавати до системи додаткову потужність або знижувати її споживання. Це сталося, зокрема, через високий попит, низькі прогнози вітрової генерації та відсутність електроенергії з традиційних джерел.
Уперше PSE оголошували "період загрози" через занадто низький резерв потужності в енергосистемі у вересні 2022 року.
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