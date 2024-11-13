Рада пропонує розформувати ТЦК та створити з їхніх працівників бригади для виконання бойових завдань на фронті

Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради пропонує розформувати ТЦК та СП, створивши з їхніх працівників понад 10 бригад для виконання бойових завдань на фронті. Про це повідомила депутатка Юлія Яцик в ефірі Ранок.LIVE
За її словами, в Міністерстві оборони України розвивають систему рекрутингових центрів. Це дозволить перенаправити чинних військовослужбовців ТЦК у зону бойових дій.
"Що стосується роботи ТЦК, то ми запропонували у своєму звіті розформувати ТЦК як орган і створити рекрутингові центри з їх числа. Працівники-військовослужбовці Центрів комплектування є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання в зоні бойових дій, наприклад. З чисельності сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити понад 10 повноцінних бригад", - розповіла депутатка.
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