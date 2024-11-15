Держстат: У 2024 році експорт товарів з України зріс на майже 13%

За січень-вересень 2024 року експорт товарів з України склав 30,8 мільярда доларів, що на 12,9% більше проти аналогічного періоду минулого року. Імпорт товарів також зріс на 11%, досягнувши 51,2 мільярда доларів.
Про це повідомила Державна служба статистики України.
"За 9 місяців 2024 року експорт товарів становив 30 838,5 млн дол, або 112,9% порівняно із 9 місяцями 2023 року, імпорт – 51 220,5 млн дол., або 110,0%", - мовиться у повідомленні.
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі становить 20,38 мільярда доларів, що дещо перевищує показник минулого року (19,25 мільярда доларів).
Найбільше зростання продемонстрували зокрема групи товарів: електричні машини (+21,3%), чорні метали (+15,2%) та зернові культури (+10,2%).
Імпорт зріс у категоріях "електричні машини" (+30%), "реактори, котли, машини" (+28,3%) і "засоби наземного транспорту" (+11,9%).
Згідно з даними Держстату, торгівля здійснювалася з партнерами з 226 країн світу.
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