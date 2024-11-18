Кіпер: В Одесі зачиняють навчальні заклади освіти

Одеська облдержадміністрація провела засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Засідання відбулося під головуванням очільника облдержадміністрації Олега Кіпера

Пріоритетним завданням визначено оперативне забезпечення безперебійного електропостачання на обʼєктах критичної інфраструктури.

Крім того, Кіпер доручив районним державним (військовим) адміністраціям, сільським, селищним, міським радам забезпечити відкриття та функціонування пунктів незламності.

Також Кіпер зазначив, що 18 та 19 листопада в Одесі навчальні заклади освіти не працюватимуть.

«Вжити заходів щодо відпрацювання програмного матеріалу. Передбачити можливість роботи чергових груп, класів в закладах дошкільної та загальної середньої освіти», - наказав Кіпер.

Крім того, Кіпер наказав поліцейським забезпечити регулювання дорожнього руху на перехрестях міста Одеси.

Також очільник облдержадміністрації постановив, аби Одеська міська раа забезпечила продовження робочого часу міських бюветів.

Департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та туризму Одеської ОВА та операторам звʼязку потрібно забезпечити роботу інформаційно-комунікаційних мереж за допомогою генераторів та інших автономних систем електроживлення, наказав Кіпер.