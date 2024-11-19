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Експерт: Цінові обмеження на ринку електроенергії є ключовою причиною, чому немає імпорту електроенергії

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Потрібно скасувати цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.), бо зараз вони є ключовою причиною, чому немає імпорту електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка.

Зокрема він розповів, що в енергосистемі виникла проблема відсутності імпорту електроенергії, що заважає покривати дефіцит електрики, коли це потрібно.

Харченко пояснив, що ця проблема пов’язана з тим, що в Україні діють цінові обмеження на ринку електроенергії, які заважають імпортувати електрику, коли ціна в Європі вище, ніж ці обмеження.

"Тут важливо, щоб Комісія з регулювання ринків електроенергії та комунальних послуг - НКРЕКП, якомога швидше все-таки відреагувала на запит: відмініть, будь ласка, обмеження цін, вони заважають імпорту. Ми не можемо імпортувати електрику, якщо ціна в Європі вища за обмеження, які НКРЕКП ввів на українському ринку", - наголосив експерт.

Він додав, що цінові обмеження – це зараз ключова причина, чому підприємства не мають змоги імпортувати електрику. Це економічно недоцільно.

"І тут, чим швидше це обмеження буде знято, тим легше буде бізнесам збільшити обсяг імпорту і заводити електрику в Україну", - підсумував Харченко.

Нещодавно директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також наголосив, що для повноцінного імпорту електроенергії з Європейського Союзу Україні необхідно змінити деякі правила на ринку електричної енергії.

НКРЕКП, Харченко
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