Трохимець: Проблема боргів перед "зеленими" виробниками має тривалу історію

Віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець висловив занепокоєння щодо відсутності механізмів погашення накопичених боргів перед виробниками з відновлюваних джерел енергії на 2025 рік.

"На нашу думку відсутні джерела наповнення грошима, щоб компенсувати ті борги, які накопичилися перед виробниками з відновлюваних джерел", - наголосив Трохимець.

Експерт нагадав про законодавчі зобов'язання держави щодо закупівлі електроенергії з відновлюваних джерел:

"Законодавство зобов'язує державу закуповувати всю електричну енергію, вироблену на відновлювальних джерелах, і відповідно ці кошти сплачувати. Накопилося зараз чимало боргів, держава обрала шлях фінансування цих заходів через тариф НЕК Укренерго".

Трохимець зазначив, що проблема боргів перед "зеленими" виробниками має тривалу історію. Крім того, він висловив стурбованість щодо можливих додаткових витрат НЕК "Укренерго" у разі пошкоджень інфраструктури.