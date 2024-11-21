Юрист: Санкційна політика Євросоюзу досі дозволяє рф розвивати економіку за рахунок діяльності тіньового флоту

Несмілива санкційна політика Євросоюзу досі дозволяє рф розвивати економіку за рахунок діяльності тіньового флоту, зокрема через компанії в ОАЕ. Про це заявив юрист, аналітик Андрій Вігірінський в ефірі "24 каналу".

"Ми маємо тіньовий флот і підсанкційні компанії, які зараз розміщуються в ОАЕ. Зокрема, мова про колись Coral Energy, а тепер 2Rivers, за дивним збігом з азербайджанським корінням з точки зору засновників. Тонкий момент - місце юрисдикції ОАЕ", – вказав він.

За словами Вігірінського, низка таких видань, як Le Mond та Wall Street Journal, випускали розслідування щодо цих компаній і вказували, що "вони управляють ледь не сотнею танкерів і займаються різноманітними операціями, повʼязаними з розрахунками та підробкою документів".

Аналітик також нагадав про нещодавнє інтервʼю уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка виданню "РБК-Україна", де в нього запитали, чому досі немає санкцій щодо Coral Energy.

"Пану Владиславу було трошки незручно відповідати, на жаль, і пояснювати, що нам в питаннях санкційної політики треба узгоджувати позицію із ЄС та США. І судячи з того, що навіть ми санкції щодо цієї компанії поки що не ввели, хоча вони мають стосунки з Сєчиним (президент державної нафтової компанії "роснефть" Іван Сєчин – ред.) і залишається оператором танкерного тіньового флоту, який формує достатній фінансовий ресурс для Росії для ведення війни", – вказав Вігірінський.

Він додав, що санкції не вводить ні Україна, ні ЄС, хоча про схему відомо "публічно і достовірно". І наразі склалася ситуація, що "ми, знаючи механізм заробітку, залишаємо для росіян цей фінансовий ресурс".

"І вони за цей рахунок, як каже голова їхнього центробанку пані Набіулліна "використала весь фінансовий ресурс для запуску потужностей своєї економіки" і фіксують історичний мінімум безробіття - 3%", - зазначив аналітик.

Вігірінський підсумував, що Україна може запровадити санкції проти Coral Energy, "але вони можуть бути не достатньо дієві у порівнянні із санкціями, які міг би запровадити ЄС".