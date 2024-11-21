Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Юрист: Санкційна політика Євросоюзу досі дозволяє рф розвивати економіку за рахунок діяльності тіньового флоту

110

Несмілива санкційна політика Євросоюзу досі дозволяє рф розвивати економіку за рахунок діяльності тіньового флоту, зокрема через компанії в ОАЕ. Про це заявив юрист, аналітик Андрій Вігірінський в ефірі "24 каналу".

"Ми маємо тіньовий флот і підсанкційні компанії, які зараз розміщуються в ОАЕ. Зокрема, мова про колись Coral Energy, а тепер 2Rivers, за дивним збігом з азербайджанським корінням з точки зору засновників. Тонкий момент - місце юрисдикції ОАЕ", – вказав він.

За словами Вігірінського, низка таких видань, як Le Mond та Wall Street Journal, випускали розслідування щодо цих компаній і вказували, що "вони управляють ледь не сотнею танкерів і займаються різноманітними операціями, повʼязаними з розрахунками та підробкою документів".

Аналітик також нагадав про нещодавнє інтервʼю уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка виданню "РБК-Україна", де в нього запитали, чому досі немає санкцій щодо Coral Energy.

"Пану Владиславу було трошки незручно відповідати, на жаль, і пояснювати, що нам в питаннях санкційної політики треба узгоджувати позицію із ЄС та США. І судячи з того, що навіть ми санкції щодо цієї компанії поки що не ввели, хоча вони мають стосунки з Сєчиним (президент державної нафтової компанії "роснефть" Іван Сєчин – ред.) і залишається оператором танкерного тіньового флоту, який формує достатній фінансовий ресурс для Росії для ведення війни", – вказав Вігірінський.

Він додав, що санкції не вводить ні Україна, ні ЄС, хоча про схему відомо "публічно і достовірно". І наразі склалася ситуація, що "ми, знаючи механізм заробітку, залишаємо для росіян цей фінансовий ресурс".

"І вони за цей рахунок, як каже голова їхнього центробанку пані Набіулліна "використала весь фінансовий ресурс для запуску потужностей своєї економіки" і фіксують історичний мінімум безробіття - 3%", - зазначив аналітик.

Вігірінський підсумував, що Україна може запровадити санкції проти Coral Energy, "але вони можуть бути не достатньо дієві у порівнянні із санкціями, які міг би запровадити ЄС".

тіньовий флот
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 21 ноября 2024
Среда, 20 ноября 2024
Вторник, 19 ноября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023