Веніславський: В умовах війни заявляти про необхідність розпустити ТЦК— це точно гра проти України

В умовах війни заявляти про необхідність розпустити Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, це "точно гра проти України", вважає депутат Верховної Ради Федір Веніславський. Таку думку він висловив в інтерв’ю NV, коментуючи ініціативу своїх колег.
Нардеп сказав, що такі заяви парламентарів "щонайменше не продумані". На його думку, висловлювання щодо цього шкодять національним інтересам України.
"В умовах повномасштабного вторгнення і війни, яку веде Україна проти країни-агресора, реформувати ТЦК (є проблеми, які я абсолютно не заперечую), яке забезпечує 95-98% виконання мобілізаційних заходів, які потрібні для поповнення нових резервів", – сказав Веніславський.
Він додав, що в умовах війни заявляти про необхідність розпустити ТЦК, "замінивши їх альтернативними формами залучення громадян до армії, з огляду на практику, — це точно гра проти України, проти нашої незалежності, державного суверенітету".
Водночас Веніславський додав, що підтримує рекрутинг. Однак, на його думку, лише після війни Україна має запропонувати такі моделі, які будуть залучати до війська громадян, які хотітимуть добровільно прийти й служити.
"Але на сьогодні, попри те, що ми дозволили займатися рекрутингом з погляду законодавчих ініціатив і законодавчого регулювання, він абсолютно не може перекрити всі ті мобілізаційні заходи, які на сьогодні виконуються ТЦК та СП", – констатував нардеп.
На запитання щодо того, чи можна вважати розпуск ТЦК під час війни зрадою, він сказав, що "однозначно".
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