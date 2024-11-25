Радник Трампа порівняв нинішню війну в Україні з окопною війною Першої світової

Майбутній радник Трампа Майкл Волц порівняв нинішню війну в Україні з окопною війною Першої світової. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.

Він зазначив, що війна призводить до величезних втрат серед людей і техніки. Волц підкреслив, що необхідно покласти край цьому насильству, а що саме на це буде спрямована робота його команди.

Майкл Волц також прокоментував нещодавнє рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати протипіхотні міни. Хоча він визнав, що ці міни можуть бути ефективними в умовах війни, він підкреслив, що таке рішення повинно бути частиною більш широкої стратегії, яка дозволить завершити конфлікт.

Волц зазначив, що Дональд Трамп глибоко стурбований розвитком подій в Україні та ескалацією конфлікту. Він додав, що Трамп хоче відновити стабільність і мир у регіоні, а не лише реагувати на ситуацію. Згідно з його словами, після вступу Трампа на посаду команда президента працюватиме з нинішньою адміністрацією Байдена для організації мирних переговорів. Він також підкреслив, що європейські країни повинні зіграти важливу роль у процесі мирного врегулювання.