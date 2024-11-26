В ОП звинуватили нардепа від Слуги народу у брехні та підривній діяльності через заяву про повернення ВПО на ТОТ

В Офісі президента звинуватили у брехні та підривній діяльності нардепа від фракції "Слуга народу" Максима Ткаченка, який заявив про "тисячі ВПО, які повертаються на окуповані території".

Про це повідомила заступниця очільника Офісу президента Ірина Верещук у соцмережі Facebook.

Вона зазначила, що останнім часом деякі українські політики почали виступати із заявами, що нібито внутрішні переселенці вирішують повертатися на ТОТ через відсутність достатньої підтримки.

"От що я вам скажу, шановні безвідповідальні любителі хайпу: Ви брешете, коли кажете про тисячі ВПО, які повертаються на ТОТ. Жодної підтвердженої статистики немає та не може бути, це виключно хайп заради гучних заголовків", - повідомила Верещук.

Також наголосила, що держава виконує все, що обіцяє. Можливо, цього недостатньо, однак в країні триває війна, тому ресурси держави обмежені. Але це не є причиною їхати у ворожу окупацію.

"Ніколи не повірю, що тисячі українців їдуть в російську окупацію через відсутність 2-3 тисяч гривень на місяць державної допомоги. Так, держава не може подарувати всім переселенцям по квартирі. Але тимчасове житло є. Так, ми не можемо кожному переселенцю дати таку саме роботу за такі саме гроші, як було. Бо ми на війні. Але для тих, хто хоче працювати, робота є", - написала заступниця глави ОП.

Верещук зауважила, що подібні заяви є неповагою до мільйонів українців, які виїхали з окупації і будують нове життя. Хоч їм важко, однак адаптуються, і в більшості це вдається успішно.

Натомість такі заяви підтримують ворожий наратив, що нібито "в окупації краще". Подібна інформаційна діяльність носить підривний та злочинний характер, що особливо шкодить державі зараз.

"Я розумію, що ви все це робите не з метою допомогти ворогу, а з метою привернути до себе увагу. Прошу вас знайти інші теми для хайпу. А всім нашим внутрішнім переселенцям я хочу сказати велике дякую. За стійкість та єдність!", - резюмувала заступниця очільника Офісу президента.