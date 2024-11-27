У Міненерго розповіли, яким підприємствам не вимикатимуть світло

Кабмін вніс зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні.
Про це повідомило Міністерство енергетики.
Відповідно до змін, заходи обмеження електроенергії не будуть застосовувати до підприємств, що імпортують понад 60% від обсягу споживання.
«Рішення Уряду ухвалено з урахуванням збільшення лімітів потужностей для імпорту електричної енергії до України з європейських країн до 2,1 ГВт. Це створить додаткові стимули для залучення більшого обсягу комерційного імпорту електричної електроенергії, дозволить розвинути власну генерацію електроенергії та забезпечити більшу стійкість енергосистеми в умовах дефіциту», - повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
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