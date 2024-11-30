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А Україні пройде атестація виробництва алкогольних та тютюнових виробів

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Кабінет Міністрів уповноважив держпідприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" проводити атестацію виробництва етилового спирту, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, ферментації тютюнової сировини.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

Рішення ухвалено відповідно до ч. 2 ст. 33 закону "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, і пального", уточнив Мельничук.

Кабмін, Мельничук
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