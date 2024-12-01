Обраний президент США Дональд Трамп пригрозив 100%-ми митами країнам БРІКС. Якщо вони не залишать спроби знайти альтернативу долару у міжнародній торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа у соціальній мережі Truth Social.

За його словами, настав кінець ідеї про те, що країни БРІКС можуть відмовитися від долара у міжнародних розрахунках.

"Ми вимагаємо від цих країн зобов'язання не створювати нову валюту БРІКС і не підтримувати жодну іншу валюту, щоб замінити долар США. Інакше вони зіткнуться зі 100%-ми митами і повинні будуть попрощатися з продажами в чудову економіку США", - зазначив він.

Він також зазначив, що шансів на те, що БРІКС знайде заміну долару, немає. А будь-яка країна, яка спробує це зробити, "має помахати Америці рукою".

Зазначимо, до об'єднання БРІКС входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Іран, ОАЕ, Єгипет та Ефіопія. Ще кілька країн претендують на членство.