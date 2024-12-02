Гончаренко: Влада не докладає потрібних зусиль, щоб використати можливості із залучення міжнародних інвесторів

Влада в Україні не докладає потрібних зусиль, щоб використати можливості із залучення міжнародних інвесторів в будівництво нових електростанцій. Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко.
«Поки ви сидите без світла, держава з ганьбою втрачає можливості будувати нові енергетичні потужності», – написав нардеп.
За його словами, держава дуже формально і без інтересу підійшла до спроможності знайти хоча б якихось інвесторів в зелену енергетику за допомогою зелених аукціонів. В результаті, вони правилилися.
«Ніхто з міжнародних та навіть внутрішніх інвесторів не будуватиме в країні нових електростанцій, коли цей бізнес продукує виключно багатомільярдні борги і держава ніяк не реагує на цю проблему», – зазначає Гончаренко.
На його думку, погіршують ситуацію ще цінові обмеження на ринку електроенергії, які заважають імпортувати максимум електроенергії. Окрім того, як пише нардеп, далі йдуть спроби повісити нові борги на Укренерго через дефіцитний тариф на передачу.
«Це повне фіаско і вирок державній політиці з відновлення енергетики. Без якихось кардинальних змін генератори з нами надовго», – резюмував Гончаренко.
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