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ISW: Збільшення російських військових витрат може вплинути на здатність кремля підтримувати війну в Україні

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Збільшення російських військових витрат не прирівнюється зростанню російського військового потенціалу.

Водночас це може вплинути на здатність кремля підтримувати війну в Україні, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"1 грудня російський диктатор володимир путін підписав указ про затвердження федерального бюджету на 2025 рік та проєкт федерального бюджету на 2026-2027 роки. У бюджеті на 2025 рік на військові потреби виділяється близько 41% річних витрат росії", - йдеться у свіжому звіті.

Постійна увага рф до військових витрат, імовірно, позначається на ефективності і стійкості російських соціальних програм, що може вплинути на здатність кремля підтримувати війну в Україні, враховуючи зростаючий тиск на російську економіку і тенденцію путіна уникати ризиків для стабільності свого режиму.

"Збільшення російських військових витрат, хоча і є небезпечним, не обов'язково дорівнює одночасному збільшенню російського військового потенціалу, особливо з огляду на те, що значна частина коштів спрямовується на виплату пільг російським військовослужбовцям, ветеранам та членам їхніх сімей", - пояснюють експерти.

ISW, війна
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