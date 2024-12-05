США обіцяє виділити Україні $50 млрд завдяки замороженим російським активам з ЄС і США

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що незабаром в Україну буде переведено $50 млрд завдяки замороженим російським активам з ЄС і США, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".
"Зараз нам вдалося, використовуючи заморожені російські активи, виділити Україні $50 млрд, які будуть переведені найближчими тижнями і зі США, і з Європи, і які забезпечать Україні фінансову підтримку на певний час наступного року", - сказав Блінкен на пресконференції в Брюсселі в середу.
Він наголосив, що союзники продовжують роботу над тим, щоб переконатися, що Україна має гроші та ресурси, необхідні для підтримки економіки та оборони.
"Боєприпаси, все, що з цим пов'язано, чи то ППО, чи то ракети, чи то бронетехніка. Ми працюємо дуже рішуче, щоб переконатися, що на багато місяців наперед Україна матиме те, що їй потрібно. Сполучені Штати роблять усе, що ми можемо", - зазначив Блінкен.
У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі (Бельгія) 3-4 грудня відбувалося засідання міністрів закордонних справ країн-членів альянсу.
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