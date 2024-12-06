Уряд продовжив дію проєкту "єЧерга" ще на два роки

Кабінет міністрів схвалив постанову про продовження експериментального проєкту "єЧерга" для бронювання часу перетину кордону. Він діятиме ще два роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.
Зазначається, що новий експериментальний проєкт зосередиться на масштабуванні системи для всіх видів транспортних засобів, удосконаленні питання пріоритетного проїзду через кордон та автоматичній верифікації низки інформації, що має бути наявна в перевізника.
Реалізація нового експерименту є логічним продовженням попередньої його ітерації. Зокрема, у рамках нового проєкту заплановано:
У відомстві зазначили, що оновлений проєкт має на меті суттєво розширити функціонал системи "єЧерга" та модернізувати її.
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